ایران کے نئے فوجی سسٹمز تیار ہیں، قائم مقام وزیر دفاع

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ قائم مقام وزیر خارجہ، بریگیڈیئر جنرل پاسدار سید مجید ابن الرضا نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ذاتی پیج پر، دشمنوں سے مخاطب ہوکر ـ لکھا:
• جو کچھ دشمن کو ایران کی دفاعی صلاحیت کے بارے میں جاننا چاہئے تھا، [اس نے] اس کو حقیقی میدان میں پوری طرح محسوس کیا اور سمجھ لیا۔
• جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے، وہ ہماری صلاحیت کا صرف ایک معمولی سا حصہ ہے۔
• جو ابھی تک نہیں دیکھا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔
• نئے سامان تیار ہیں؛ میدان ان کو آزمانے کے لیے اچھی جگہ ہوگا۔
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