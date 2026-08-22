حماس: فلسطینی انتخابات میں وسیع تر قومی اتحاد کے ساتھ حصہ لینا چاہتے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ وہ آئندہ فلسطینی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں زیادہ سے زیادہ وسیع قومی اتحاد کے ساتھ شرکت کی خواہاں ہے۔
حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ایک بیان میں کہا کہ تحریک کا مقصد آئندہ انتخابات کو ایک ایسے متفقہ سیاسی نظام کے قیام کے لیے استعمال کرنا ہے جس پر فلسطینی دھڑوں اور سیاسی قوتوں کا وسیع اتفاق ہو۔
انہوں نے کہا کہ حماس کا یہ مؤقف ایک ایسی متحدہ قومی قیادت کی تشکیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے جو فلسطینی عوام اور مسئلہ فلسطین سے متعلق تمام قومی معاملات کو اجتماعی طور پر سنبھال سکے۔
حماس کے ترجمان کے مطابق موجودہ حالات میں فلسطینی عوام اور مسئلہ فلسطین کو سنگین اور وجودی چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے قومی سطح پر اتحاد اور مشترکہ سیاسی قیادت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے۔
حازم قاسم نے واضح کیا کہ حماس انتخابات میں وسیع ترین ممکنہ قومی اتحاد کے ذریعے شرکت کو فلسطینی سیاسی نظام میں اتفاقِ رائے پیدا کرنے کا ایک اہم موقع سمجھتی ہے۔
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