طاہر القادری: اسلام ہر انسان کی جان، عزت اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا درس دیتا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عالمی یومِ انسان دوستی کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ اسلام انسانیت، انسانی وقار، امن، سلامتی اور باہمی احترام کا درس دیتا ہے اور انسانی جان، عزت، آزادی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسلام بلاامتیاز انسانوں کی خدمت، مظلوموں کی مدد اور معاشرے کے کمزور طبقات کی حمایت پر زور دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دے کر انسانی جان کی عظمت واضح کی ہے۔
ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ اسلام کا پیغام صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ انسانوں سے ہمدردی، انصاف، برداشت، بھائی چارہ اور خدمتِ خلق بھی دین کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہیں۔ قرآن انسان کی تکریم پر زور دیتا ہے جبکہ رسول اکرم ﷺ کی سیرت انسانی احترام، رحمت، عدل اور انصاف کی عملی مثال پیش کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج دنیا جنگوں، تنازعات، غربت، بھوک اور قدرتی آفات کے باعث سنگین انسانی بحرانوں سے دوچار ہے۔ ایسے حالات میں عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ انسانی جانوں کا تحفظ، امن کا قیام اور متاثرہ افراد کی بلاامتیاز مدد اولین ترجیح بنائے۔
ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے واضح کیا کہ کسی بھی انسان کی جان، عزت اور بنیادی حقوق کا تحفظ اس کے مذہب، رنگ، نسل، زبان یا قومیت کی بنیاد پر مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام انسانوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا حکم دیتا ہے اور کمزوروں، ضرورت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور مصیبت زدہ افراد کی مدد کو بڑی انسانی اور دینی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔
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