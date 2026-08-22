فلسطینی صحافی نقاء حامد پر سائبر حملہ؛ اسرائیلی جرائم کی کوریج روکنے کی کوشش

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ’’Mossad Commentary‘‘ نامی ایک ایکس اکاؤنٹ نے فلسطینی صحافی نقاء حامد کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں ’’اسرائیل کے گھر کے صحن میں پروپیگنڈا ایجنٹ‘‘ قرار دیا۔ حامد مغربی کنارے کے مختلف علاقوں، جن میں قصرہ، نابلس، رام اللہ، قلندیا اور یطا شامل ہیں، سے زمینی حالات کی رپورٹنگ کرتی ہیں۔
اس مہم میں صرف ایک اکاؤنٹ شامل نہیں تھا بلکہ ’’DeepState Illuminate‘‘، ’’Israel News Pulse‘‘ اور دیگر اکاؤنٹس نے بھی ملتے جلتے بیانات جاری کرکے حامد کے خلاف میڈیا مہم کو تقویت دی۔
ان اکاؤنٹس نے مغربی کنارے کے ’’ایریا بی‘‘ میں ان کی موجودگی کو جواز بنا کر سوال اٹھایا کہ وہ وہاں گرفتاری کے بغیر کیسے صحافتی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہیں۔ ساتھ ہی پریس ٹی وی کو ایران کا سرکاری میڈیا بازو قرار دیتے ہوئے حامد کی رپورٹنگ کو ایران کے میڈیا اثر و رسوخ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق یہ مہم فلسطینی صحافیوں کی جانب سے اسرائیلی کارروائیوں اور مبینہ جرائم کی دنیا تک رسائی روکنے اور ان کی صحافتی سرگرمیوں پر دباؤ بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
غزہ اور مغربی کنارے میں صحافیوں کو گزشتہ عرصے کے دوران اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملوں، گرفتاریوں، دھمکیوں اور مختلف پابندیوں کا سامنا رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طوفان الاقصیٰ کے آغاز سے اب تک تقریباً 270 صحافی، فوٹوگرافر اور کیمرہ مین اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔
نقاء حامد اس سے قبل بھی اسرائیلی فورسز کے حملے کا نشانہ بن چکی ہیں۔ دو ہفتے سے بھی کم عرصہ قبل مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں قلندیا پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی کارروائی کی کوریج کے دوران اسرائیلی فورسز نے صحافیوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں حامد زخمی ہوگئیں۔
اسرائیلی اہلکاروں نے صحافیوں پر صوتی دستی بم اور آنسو گیس کے گولے داغے، حالانکہ ان کے صحافتی شناختی نشانات واضح تھے۔ دسمبر میں بھی قلندیا کیمپ سے براہِ راست رپورٹنگ کے دوران اسرائیلی فورسز کی ربڑ کی گولیوں سے حامد زخمی ہو چکی ہیں۔
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