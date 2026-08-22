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امریکی ماہرِ نفسیات: ٹرمپ جیسی سنگین ذہنی کیفیت کا مریض 40 سالہ کیریئر میں نہیں دیکھا

22 اگست 2026 - 16:41
News ID: 1855700
امریکی ماہرِ نفسیات: ٹرمپ جیسی سنگین ذہنی کیفیت کا مریض 40 سالہ کیریئر میں نہیں دیکھا

امریکی ماہرِ نفسیات جان گارٹنر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رویوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 40 سالہ طبی تجربے اور تقریباً 30 سال تک نفسیاتی امراض کے ڈاکٹروں کی تربیت کے دوران انہوں نے ٹرمپ جیسی سنگین ذہنی کیفیت کا کوئی مریض نہیں دیکھا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے پروفیسر اور سیاسی نفسیات کے تجزیہ کار جان گارٹنر نے ایک انٹرویو میں ٹرمپ کی ذہنی صحت سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی چار دہائیوں پر محیط طبی زندگی میں ایسا مریض نہیں دیکھا جس کی حالت ان کے بقول ٹرمپ جتنی خراب ہو۔

گارٹنر نے کہا کہ موجودہ صورتحال کو مزید تشویشناک بنانے والی بات ٹرمپ میں خود کو ایک فوجی فاتح کے طور پر پیش کرنے کا رجحان ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ خود کو نپولین، سکندر اعظم اور جولیس سیزر سے تشبیہ دیتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ان تاریخی شخصیات میں ایک مشترک بات یہ تھی کہ وہ فوجی فتوحات اور وسیع علاقوں کی تسخیر کے لیے مشہور تھے۔ گارٹنر کے بقول ٹرمپ بھی جنگ کے لیے ذہنی فضا ہموار کر رہے ہیں اور عوام کو ممکنہ جوہری جنگ کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

امریکی ماہرِ نفسیات نے مزید دعویٰ کیا کہ ٹرمپ خود کو تاریخ کا سب سے طاقتور اور تباہ کن فوجی رہنما ثابت کرنا چاہتے ہیں اور طاقت کے اظہار سے انہیں غیر معمولی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

انہوں نے ٹرمپ پر لوگوں کو نقصان پہنچانے اور تباہی سے لطف اندوز ہونے کا بھی الزام عائد کیا۔

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