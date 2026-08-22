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بحرینی حقوق کارکن: شیعہ مخالف نفرت انگیز مہم پر حکومت کی خاموشی تشویشناک ہے

22 اگست 2026 - 16:37
News ID: 1855698
بحرینی حقوق کارکن: شیعہ مخالف نفرت انگیز مہم پر حکومت کی خاموشی تشویشناک ہے

بحرینی انسانی حقوق کے کارکن سید یوسف المحافظہ نے سوشل میڈیا پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف تکفیری اور نفرت انگیز مواد کے مسلسل پھیلاؤ پر حکومت کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ منظم آن لائن مہمات بحرین میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھا کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سید یوسف المحافظہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بحرینی شیعہ مسلمانوں کے خلاف تکفیری اور اشتعال انگیز مواد کی مسلسل اشاعت کے باوجود حکومتی خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے، جن کا حکام کو جواب دینا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ محدود سیاسی مقاصد کے لیے منظم انداز میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں، جن کا مقصد قومی اتحاد کو کمزور کرنا اور فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دینا ہے۔

بحرینی انسانی حقوق کارکن نے مزید کہا کہ نفرت انگیز بیانیے کے خلاف حکومت کا رویہ واضح طور پر امتیازی ہے اور ایسے مواد کو نظرانداز کیا جاتا ہے جو انسانی حقوق کی سرگرمیوں، عوامی مطالبات یا حکومت پر تنقید کرنے والے گروہوں کو نشانہ بناتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ حکومتی حمایت یافتہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جب بحرینی شیعہ مسلمانوں کے خلاف تکفیر اور منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ مذہبی اور قومی ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہے۔

المحافظہ نے زور دیا کہ بحرین میں مختلف مذاہب، نسلوں اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ رہتے ہیں اور کسی بھی مذہبی گروہ کے خلاف توہین اور نفرت انگیزی کو مسترد کیا جانا چاہیے۔

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