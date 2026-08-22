ایرانی کمانڈر: دشمن مایوسی پھیلا کر عوام کا حوصلہ توڑنا چاہتا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سردار ہاشم جمالی نے یومِ صحافت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی جنگوں میں دشمن اکثر فوجی کارروائی سے پہلے نفسیاتی اور میڈیا جنگ شروع کرتا ہے اور عوام کے ذہنوں میں شکست کا احساس پیدا کرکے انہیں اپنی صلاحیتوں پر شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے میڈیا آج کے محاذِ آرائی کے میدان میں سب سے طاقتور ذرائع میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ عوامی سوچ اور اجتماعی رائے تشکیل دینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔
سردار جمالی نے حالیہ واقعات کے دوران صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے اور صحافیوں کو اپنی اس بھاری ذمہ داری اور قومی کردار پر فخر ہونا چاہیے۔
دشمن کی نفسیاتی جنگ کے خلاف میڈیا چوکس رہے
سپاہ فجر فارس کے نائب کمانڈر نے کہا کہ دشمن عوام کی مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت کم کرنے، مایوسی پھیلانے اور عوام کے ذہنوں میں نظام کو ناکام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے میڈیا کو ان حربوں کے حوالے سے مکمل طور پر چوکس رہنا چاہیے۔
انہوں نے ’’جنگِ بیانیہ‘‘ کو دشمن کے ساتھ محاذ آرائی کا ایک بنیادی میدان قرار دیتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو دشمن کے بیانیے کے مقابلے میں معاشرے میں امید اور اعتماد پیدا کرنا چاہیے اور عوام کے حوصلے بلند کرکے مختلف حالات میں ان کی استقامت بڑھانے میں مدد کرنی چاہیے۔
سردار جمالی نے تنقید اور مطالبہ کرنے میں انصاف کو ملحوظ رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی کارکردگی پر تنقید متوازن ہونی چاہیے اور اگر کسی اقدام کا دفاع کیا جائے تو وہ علم، آگاہی اور حقائق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔
انہوں نے ملک کی جنگی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مسائل جو معمول کے حالات میں اہم ہوتے ہیں، انہیں وقتی طور پر ترجیح نہ دی جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ جب ملک جارحیت اور جنگ کا سامنا کر رہا ہو تو بنیادی مسائل کو ثانوی معاملات سے الگ کرنا اور اصل محاذ پر توجہ مرکوز رکھنا ضروری ہے۔
سردار ہاشم جمالی نے میڈیا سے عوام اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو قومی اتحاد مضبوط بنانے کے لیے عوام اور محاذ پر موجود اہلکاروں کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک مشکل حالات سے نکل سکے اور ایرانی عوام کی حتمی کامیابی اور خوشی کی راہ ہموار ہو۔
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