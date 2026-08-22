12 عرب و اسلامی ممالک کی اسرائیلی حملے کی مذمت، شام کی خودمختاری کے تحفظ کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، 12 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں ادلب کے ابو الظهور فوجی ہوائی اڈے پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے شام کے خلاف اسرائیلی حملوں میں مسلسل اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
بیان اردن کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ شام کی سرزمین اور بنیادی ڈھانچے پر اسرائیلی حملے ملک میں سلامتی کے قیام، قومی اداروں کی بحالی اور کئی سالہ جنگ کے انسانی اثرات سے نمٹنے کی کوششوں کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔
بیان پر دستخط کرنے والے ممالک نے خبردار کیا کہ شام کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی مسلسل خلاف ورزیاں کشیدگی میں اضافے، علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور عالمی قوانین و اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کی پامالی کا باعث بن سکتی ہیں۔
12 ممالک نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ شام کے خلاف اسرائیلی حملوں کے معاملے پر واضح، مضبوط اور اصولی مؤقف اختیار کیا جائے اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے تحت ان حملوں کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔
وزرائے خارجہ نے 1974 کے افواج کی علیحدگی کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد اور اسرائیلی فوج کی زیر قبضہ علاقوں سے واپسی پر بھی زور دیا۔ ان کے مطابق یہ اقدامات مزید کشیدگی روکنے اور خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔
مشترکہ بیان کے اختتام پر 12 ممالک نے شام کی خودمختاری، آزادی، علاقائی سالمیت اور سیاسی وحدت کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان اصولوں کو کمزور کرنے کی ہر کوشش مسترد کی جائے گی۔
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