دمشق کے نواحی علاقے میں اسرائیلی ڈرون حملہ، ایک شخص زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ہفتے کے روز اسرائیلی ڈرون نے دمشق کے مغربی نواح میں واقع قصبے بیت جن میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوگیا۔
شام کے سرکاری ٹی وی ’’الاخباریہ‘‘ نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی ڈرون نے مذکورہ قصبے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، تاہم زخمی ہونے والے شخص کی شناخت اور اس کی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اسرائیل کی جانب سے شام کی خودمختاری کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
شامی صدر احمد الشرع نے گزشتہ ماہ 26 جولائی کو کہا تھا کہ شام بعض ممالک کی شرکت سے اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق، معاہدہ طے پانے کی صورت میں شام مقبوضہ جولان کی واپسی کے اپنے حق سے دستبردار ہوئے بغیر خطے میں جامع امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔
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