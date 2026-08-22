امریکہ کی اقتصادی جنگ، چین ایران کے دوش بدوش

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ عوامی جمہوریہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا: "ہم ایران کی حمایت کرنے والے ممالک کے خلاف واشنگٹن کی طرف کی یکطرفہ پابندیوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔"
مجرم امریکی صدر نے کہا ہے: "کوئی بھی ملک جو اپنے مالیاتی اداروں، کاروباری اداروں، ہوائی اڈوں یا سرکاری اداروں کو ایران کو کسی بھی قسم کی لائف لائن فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسے بہت بڑے [منفی] اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا"۔
ایران کے حامیوں کے خلاف ٹرمپ کی اس تازہ ترین دھمکی کے بعد چین کا ردعمل سامنے آیا ہے۔
اس سے پہلے ٹرمپ نے ایران کے حامیوں کو بھاری ٹیرف کی دھمکی دی تھی، اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے "ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف اپنے ملک کی مخالفت پر زور دیا تھا"، جس کے نتیجے میں، ایران کی ٹیرف کی دھمکی کبھی بھی ایگزیکٹو آرڈر کے نتیجے میں نہیں ہوئی اور لاگو نہیں ہوئی۔
امریکی وزیر خزانہ نے ٹرمپ کی دھمکی کے تناظر میں ایران کے خلاف احکامات کے نفاذ کو پیر تک ملتوی کر دیا ہے۔
جہاں ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کے مرحلے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور اقتصادی جنگ کے نئے مرحلے میں داخل ہؤا ہے، وہیں اپنی صدارت کے دوسرے دور میں، اس نے چینی ریفائنریوں اور بندرگاہوں کے ساتھ ساتھ ایرانی افراد، کمپنیوں، مالیاتی نیٹ ورکس اور آئل ٹینکرز پر 500 سے زائد پابندیوں کی دستاویزات جاری کی ہیں۔
اقتصادی ماہر صادق الحسینی کا خیال ہے کہ ایران کو آبنائے ہرمز کا کارڈ بروقت کھیلنا چاہئے اور شدید معاشی دباؤ کی صورت میں یہ کارڈ ملک کا کھیل نہیں کھیل سکتا۔
لیکن ایک اور ماہر ماجد شکری کا کہنا ہے کہ ایران کو آبنائے ہرمز کا کارڈ بر وقت استعمال کرنا چاہئے۔
لیکن دوسرے ماہر مجید شاکری کہتے ہیں کہ اقتصادی دباؤ، آبنائے ہرمز میں ایران سے رعایتیں حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول سخت کرکے امریکہ کو شدید مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے۔
بروئیگل (Bruegel) تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق اگلے 4 ماہ تک آبنائے ہرمز کی وسط مدتی بندش سے امریکی معیشت کو تیل کی قیمتوں کی سمت سے جھٹکا لگ سکتا ہے۔
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