عراقچی: یہ پابندیوں کا دہرایا جانے والا کھیل بھی ناکامی سے دوچار ہوگا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابناکی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے امریکی حکومت کے اس دعوے کے جواب میں کہ ایران کے خلاف موجودہ اقدامات تاریخ کی سب سے تباہ کن اقتصادی کارروائی ہیں، کہا کہ ایران اس طرح کی پابندیوں کا تجربہ پہلے بھی کر چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 14 سال قبل ’’تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں‘‘ عائد کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن وہ ناکام ہوئیں۔
عراقچی نے مزید کہا کہ آٹھ سال قبل ’’زیادہ سے زیادہ دباؤ‘‘ کی پالیسی بھی ناکام ہوئی، جبکہ پانچ ماہ قبل ’’غیر مشروط ہتھیار ڈالنے‘‘ کا مطالبہ بھی ناکامی سے دوچار ہوا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے موجودہ امریکی اقتصادی اقدامات کے بارے میں کہا کہ آج اسے ’’تاریخ کی سب سے تباہ کن اقتصادی کارروائی‘‘ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ کوشش بھی ناکامی سے دوچار ہوگی۔
عراقچی نے کہا کہ ایران اس فلم کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے اور یہ وہی پرانی کہانی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار کردار مختلف ہیں۔
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