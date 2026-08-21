اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے قائم مقام وزیر دفاع سردار سید مجید ابنالرضا نے کہا ہے کہ ایران کسی ملک کے خلاف فوجی جارحیت کا آغاز نہیں کرے گا، تاہم اپنی سرزمین، خودمختاری اور قومی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کی اجازت بھی نہیں دے گا۔
میجر جنرل ابنالرضا نے 31 اگست کو یومِ دفاعی صنعت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کی موجودہ دفاعی طاقت جنگ طلبی کے لیے نہیں بلکہ جنگ اور جارحیت کی روک تھام کے لیے ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے کبھی کسی ملک کے خلاف جارحیت کا آغاز نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ ایسا کرے گا۔
ایرانی وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ملک کی دفاعی صلاحیتوں کا مقصد قومی سلامتی، آزادی اور سرزمین کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران فوجی جارحیت کا خواہاں نہیں، لیکن اپنی سرزمین، خودمختاری اور سلامتی کے خلاف کسی بھی فوجی حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔
ابنالرضا نے مزید کہا کہ ایران کی دفاعی صنعت اور فوجی صلاحیتوں میں پیش رفت کا بنیادی مقصد ملک کے خلاف ممکنہ خطرات کو روکنا اور قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔
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