عراقچی کا ٹرمپ کو جواب، ایران کے خلاف معاشی جنگ کی دھمکی ناکام پالیسیوں کا تسلسل قرار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عباس عراقچی نے جمعرات کو ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف نئی معاشی کارروائی کی دھمکی پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ناکام پالیسیوں کو جاری رکھنے سے صرف مزید ناکامیاں اور ایرانی عوام کی دشمنی حاصل ہوگی۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے خلاف ’’معاشی کارروائی شروع کرنے‘‘ کی دھمکی دراصل امریکی عوام کی توجہ ملک کے اندر موجود سنگین مالی بحران سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ ان کے مطابق امریکا کو بے مثال قرضوں اور بینکنگ شرحِ سود میں ہوشربا اضافے کا سامنا ہے۔
عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ امریکا کی ’’معاشی دہشت گردی‘‘ عالمی معیشت اور دنیا بھر کے ممالک کی قومی خودمختاری کے لیے خطرہ ہے۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کی صبح ایران کے خلاف ’’تاریخ کی سب سے تباہ کن معاشی کارروائی‘‘ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران کو معاہدے کے لیے بہترین موقع فراہم کیا، تاہم ایرانی قیادت اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔
ٹرمپ نے مزید دھمکی دی کہ جو بھی ملک اپنے مالیاتی اداروں، کمپنیوں، ہوائی اڈوں یا سرکاری اداروں کو ایران کی کسی بھی قسم کی معاونت کی اجازت دے گا، اسے ’’سنگین معاشی نتائج‘‘ کا سامنا کرنا پڑے گا۔
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