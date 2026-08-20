نبیہ بری: یونیفل کا مشن ختم کرنا جنوبی لبنان کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نبیہ بری نے لبنانی اخبار الجمهوریہ سے گفتگو کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں یونیفل کی موجودگی کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ ان فورسز کا بنیادی مشن جنوبی لبنان میں امن و سلامتی برقرار رکھنا اور قرارداد 1701 کے تحت لبنانی فوج کو ملک کی پوری سرزمین پر، بین الاقوامی سرحدوں تک، تعیناتی میں معاونت فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جنوبی لبنان کے خلاف ہونے والی سب سے بڑی غلطی اور سنگین ترین اقدام یونیفل کے مشن کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس سے قرارداد 1701 کو نظرانداز کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ ان کے مطابق موجودہ صورتحال میں اس قرارداد پر مکمل عمل درآمد اور یونیفل کے مشن کا جاری رہنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔
لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اسرائیل کے عزائم اور جنوبی لبنان میں اس کی کارروائیوں کے خطرات سے بھی خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے شہروں، دیہات اور شہری و رہائشی علاقوں پر وسیع حملے اور جنوبی لبنان کے دیہات میں بڑے پیمانے پر تباہی تشویش ناک ہے۔
نبیہ بری کے مطابق اسرائیلی کارروائیاں صرف جنوبی لبنان کے شہری ڈھانچے کو تباہ اور وہاں معمولاتِ زندگی کو مفلوج نہیں کر رہیں بلکہ ان علاقوں کی بنیادی ساخت میں بھی انتہائی خطرناک دراڑیں اور تباہ کن نقصانات پیدا کر رہی ہیں۔
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