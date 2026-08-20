لبنانی پارلیمنٹ کے وفاداریِ مزاحمت بلاک کا اسرائیل سے مذاکرات ختم کرنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی پارلیمنٹ کے وفاداریِ مزاحمت بلاک نے ایک بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے کو ختم قرار دے کر اس حکومت کے ساتھ مذاکرات سے نکل جائے۔
بیان میں کہا گیا کہ حکومت کی پسپائی اور مسلسل رعایتیں دینے کی پالیسی نے اسرائیل کو جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں اور حملے جاری رکھنے کی ترغیب دی ہے۔
وفاداریِ مزاحمت بلاک کے مطابق اسرائیل مذکورہ معاہدے کو اپنے حملوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، رہائشی علاقوں کو تباہ، دیہات کو دھماکوں سے اڑا اور سڑکوں کو مسمار کر رہا ہے۔
بیان میں گزشتہ ہفتے انصار اور دیر الزہرانی کے علاقوں میں ہونے والے اسرائیلی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان حملوں میں 11 افراد شہید ہوئے، جن میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل تھے۔ شہداء میں علی الحاج حسن، ان کی اہلیہ زینب ناصرالدین اور ان کے چار بچے شامل ہیں۔
پارلیمانی بلاک نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جاری معاہدہ اور مذاکرات لبنان کی حکومت کے اعلان کردہ کسی بھی بنیادی مقصد کو حاصل نہیں کر سکے، جن میں اسرائیلی قتل و جارحیت کا خاتمہ اور اسرائیلی فوج کا لبنانی سرزمین سے انخلا شامل تھا۔
وفاداریِ مزاحمت نے غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں اور غیر قانونی آبادکاری میں اضافے کی بھی شدید مذمت کی۔ بلاک نے شام پر اسرائیلی حالیہ حملے اور ادلب کے ابو الظهور ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کو بھی شام کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
بیان میں لبنان میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ مختلف شعبوں میں مفادات کی تقسیم کا نظام مضبوط ہو رہا ہے۔ بلاک نے عدالتی ادارے کے کردار اور اس کے اقدامات کی ساکھ میں کمی کو بھی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال سے عوام میں ملک میں انصاف کے عمل کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے۔
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