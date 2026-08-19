امریکی سینیٹرز کا انکشاف؛ بائیڈن اور خاندان کے خلاف مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کا ریکارڈ چھپانے کا الزام

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی سینیٹ کی عدلیہ کمیٹی کے چیئرمین چک گراسلی اور سینیٹر رون جانسن نے محکمہ انصاف کو مشترکہ خط بھیجا ہے، جس میں ایف بی آئی کی جانب سے حاصل کردہ بعض دستاویزات کی غلط درجہ بندی اور انہیں خفیہ رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معلومات کی غلط درجہ بندی جان بوجھ کر کی گئی تاکہ کانگریس کو متعلقہ ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنے سے روکا جاسکے۔
امریکی سینیٹرز نے ایف بی آئی کی جانب سے 2020 کے صدارتی انتخابات سے قبل جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن سے متعلق کی جانے والی داخلی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان تحقیقات سے متعلق بعض دستاویزات کو ایک محفوظ خفیہ مقام پر رکھا گیا تھا تاکہ کوئی ان کا جائزہ نہ لے سکے۔
سینیٹر چک گراسلی نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ ریکارڈ کو چھپانے سے کانگریس کی تحقیقات اور نگرانی کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔
اس سے قبل روسی خودمختار سرمایہ کاری فنڈ کے سربراہ کریل دیمیترییف نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ بائیڈن خاندان سے متعلق بدعنوانی کو چھپانے کے لیے ایک وسیع نظام موجود ہے جو بظاہر اب بھی فعال ہے۔
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