شہید قائد کا پاک لہو امتِ مسلمہ میں بیداری اور اتحاد کی نئی روح بن گیا، عارف حسین واحدی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید قائد اور شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کی یاد میں ایک تعزیتی اجتماع منعقد ہوا، جس میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے نائب صدر علامہ عارف حسین واحدی نے شرکت کی اور خطاب کیا۔
علامہ عارف حسین واحدی نے شہید قائد کی جدوجہد، فکری بصیرت اور شہادت کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پاک اور مقدس لہو امتِ مسلمہ میں بیداری اور اتحاد کی نئی روح پیدا کرگیا اور اس کے نتیجے میں استعماری طاقتوں کو رسوائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شجاعت، جرأت اور بصیرت کے ساتھ ملت میں بیداری کی روح پیدا کی اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔
علامہ واحدی نے کہا کہ دنیا بھر کی امتِ مسلمہ شہید قائد امام خمینیؒ کے راستے پر گامزن ہے اور آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت میں متحد ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بھی قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی قیادت میں اتحاد، قومی جذبے اور نئے عزم کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
شیعہ علماء کونسل پاکستان کے نائب صدر نے اپنے خطاب کے اختتام پر تکفیریت، انتہاپسندی اور دہشت گردی کے خلاف متحدہ جدوجہد اور پاکستان سے ان ناسوروں کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔
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