جرمنی میں مسلمانوں کی آبادی 70 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، پہلی بار 8.5 فیصد تک ہوگئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جرمنی کے وفاقی دفتر برائے مہاجرت و پناہ گزینوں (BAMF) کے تحقیقی مرکز کی نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2025 میں جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 66 لاکھ سے 70 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔
یہ تعداد ملک کی مجموعی آبادی کا 8 سے 8.5 فیصد بنتی ہے۔ جرمن ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ اعداد و شمار گزشتہ سرکاری جائزے کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد 53 لاکھ سے 56 لاکھ کے درمیان بتائی گئی تھی، جو مجموعی آبادی کا 6.4 سے 6.7 فیصد تھی۔
جرمنی کی مرکزی مسلم کونسل کے سربراہ عبدالصمد الیزیدی نے ان اعداد و شمار پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ اعداد و شمار ایک ایسی سماجی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے بقول، تقریباً 70 لاکھ مسلمان طویل عرصے سے جرمن معاشرے کا مستقل حصہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی موجودگی کو عوامی زندگی، حکومتی پالیسیوں اور معاشرتی سرگرمیوں کے تمام شعبوں میں مساوی شہری حقوق کی بنیاد پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔
الیزیدی نے جرمنی میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مسلم برادری کے لیے ایک ذمہ داری بھی قرار دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو عوامی مفاد اور معاشرتی ذمہ داریوں میں اپنا کردار مزید بڑھانا چاہیے۔
جرمنی کی مرکزی مسلم کونسل کے سربراہ نے عوام سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی زندگی اور معاشرے میں ان کے کردار کا جائزہ تعصب، دقیانوسی تصورات اور پیشگی فیصلوں کے بجائے حقائق کی بنیاد پر لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی کا مستقبل تمام سماجی طبقات کے باہمی تعاون سے وابستہ ہے اور مسلمان اپنی انسانی، علمی، اقتصادی اور ثقافتی صلاحیتوں کے ذریعے ترقی اور معاشرتی یکجہتی میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔
رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ مذہبی آزادی کا تحفظ، مساوی مواقع کی فراہمی اور ثقافتی تنوع کو معاشرے کی طاقت کے طور پر تسلیم کرنا جرمنی میں بااعتماد اور پُرامن بقائے باہمی کے لیے بنیادی شرائط ہیں۔
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