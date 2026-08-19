آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمدورفت مزید کم ہوگئی، ایک روز میں صرف 6 جہاز گزرے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمدورفت میں نمایاں کمی آئی ہے، کیونکہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران اس اہم آبی گزرگاہ کی صورتحال اور دوبارہ مکمل بحالی کے حوالے سے واضح صورتحال نہ ہونے کے باعث بیشتر جہاز مالکان یہاں سے گزرنے سے گریز کر رہے ہیں۔
رائٹرز کے مطابق، بدھ کو جاری ہونے والے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کم ہوگئی ہے۔ کپلر کے اعداد و شمار کے مطابق منگل کو صرف 6 مال بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے، جبکہ ایک روز قبل یہ تعداد 9 تھی اور گزشتہ 10 دن کی اوسط 11 جہاز روزانہ رہی ہے۔
جنگ سے قبل آبنائے ہرمز دنیا کے خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی تقریباً پانچویں حصے کی ترسیل کا اہم راستہ تھا، تاہم سکیورٹی خدشات کے باعث تیل کی ترسیل بھی متاثر ہوئی ہے۔
تیل کی ترسیل سے متعلق اعداد و شمار فراہم کرنے والی کمپنی ورتکسا اور ایک بحری بروکر کے مطابق چین کی دو بڑی شپنگ کمپنیوں نے، جو جنگ سے قبل مشرق وسطیٰ سے چین کی تقریباً نصف تیل درآمدات منتقل کرتی تھیں، جولائی کے اواخر سے اپنے تیل بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز اور باب المندب سے دور رکھا ہوا ہے۔
دوسری جانب بحیرہ احمر میں واقع آبنائے باب المندب میں بحری آمدورفت میں اضافہ ہوا ہے۔ کپلر کے مطابق گزشتہ ہفتے کے اختتام پر 30 مال بردار جہاز اس آبی گزرگاہ سے گزرے، جبکہ اس سے ایک ہفتہ قبل یہ تعداد 19 تھی۔
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