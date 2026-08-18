تصویری خبر | 'بعد از امریکی عالمی ترتیب' میں، خوش آمدید، جنرل رضائی

کچھ خواب حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ آبنا ـ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری میجر جنرل محسن رضائی، نے ایرانی آبنائے ہرمز کے بارے میں وہمی امریکی صدر کے دعوؤں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے، ایکس پلیٹ فارم پر لکھا: 'آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے' اور 'آبنائے ہرمز کی ملکیت کے دعوؤں' کے درمیان دراڑ 'واشنگٹن' اور 'آبنائے ہرمز' کے درمیان 7000 میل کے طویل فاصلے سے بھی زیادہ گہری ہے۔۔۔ خلیج فارس کی بعد از امریکی دور میں، خوش آمدید۔ / کچھ خواب حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔
کچھ خواب حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں
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