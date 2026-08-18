اسرائیلی عہدیدار کا شام پر حملے میں واشنگٹن کی رضا مندی کا اعتراف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک اسرائیلی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ شام کی سرزمین پر حالیہ حملوں سے قبل تل ابیب نے واشنگٹن کو کارروائی سے متعلق حساس معلومات فراہم کی تھیں۔
فاکس نیوز نے ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے شام میں حالیہ حملوں سے پہلے امریکی حکومت کے ساتھ اہم معلومات شیئر کیں۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج علی الصبح شام کے صوبہ ادلب میں واقع ابوالظہور فوجی ہوائی اڈے کو متعدد مرتبہ نشانہ بنایا۔
شام کی وزارت خارجہ نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کو کارروائی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔
دوسری جانب شام کے لیے امریکی نمائندے ٹام بارک نے اسرائیلی حملے پر صرف تشویش کا اظہار کیا، جبکہ اس حملے کی براہِ راست مذمت نہیں کی۔
اسرائیلی عہدیدار کے بیان کو شام میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور واشنگٹن کے درمیان رابطے اور ہم آہنگی کے حوالے سے اہم اعتراف قرار دیا جا رہا ہے۔
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