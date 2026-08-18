عمار حکیم: اسلحے کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہونا آئینی تقاضا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کے قومی اتحاد کے سربراہ سید عمار حکیم نے کہا ہے کہ ملک میں اسلحے کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہونا ایک قانونی مطالبہ اور آئین کے مطابق ہے۔
عمار حکیم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق، انہوں نے بغداد میں اپنے دفتر میں تعمیر و ترقی کے اتحاد کے سیاسی دفتر کے وفد سے ملاقات کی، جس کی سربراہی حیدر الفوادی کر رہے تھے۔ ملاقات میں عراق اور خطے کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
عمار حکیم نے عراق کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف کوششوں کو مربوط کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقتصادی بحران ملک کو درپیش اہم مسائل میں سرفہرست ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقتصادی مشکلات کو عراق کو تیل پر منحصر معیشت سے نجات دلانے اور معیشت و برآمدات کے شعبوں میں تنوع پیدا کرنے کے موقع میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بحیرۂ احمر اور بحیرۂ روم تک برآمدی راستوں کو وسعت دینے کے لیے پائپ لائنوں کا نیٹ ورک قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔
قومی اتحاد کے سربراہ نے بدعنوانی کے خلاف جنگ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے بڑے اور اہم بدعنوانی کے مقدمات پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔
عمار حکیم نے مزید کہا کہ اسلحے کا اختیار ریاست تک محدود کرنا ایک قانونی اور آئینی مطالبہ ہے، جبکہ باقی ماندہ مسائل اور اختلافات کو بھی مذاکرات اور قومی اتفاقِ رائے کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
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