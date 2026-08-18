بحرانِ ہرمز: تیل بردار جہازوں کا کرایہ 17 گنا بڑھ گیا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ چین اور ایشیائی ریفائنریوں کو تیل کی ضروریات پوری کرنے میں مشکل کا سامنا ہے؛ اور فی بیرل کارگو کے لئے 4.5 ڈالر ادا کرنا پڑ رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، تازہ ترین معاہدے میں، دنیا کے سب سے بڑے ٹینکرز مالک ملک 'جنوبی کوریا' کے سینوکور گروپ کی ملکیت میں ایک دیوہیکل ٹینکر "منگولیا پراسپیرٹی" کو خلیج فارس کی ایک نامعلوم بندرگاہ سے مشرقی ایشیا تک خام تیل کی ترسیل کے لئے 31 ملین ڈالر میں چارٹر کیا گیا ہے۔ اس رقم میں تقریباً 4.50 ڈالر فی بیرل تیل کی قیمت شامل ہے۔ جبکہ عام حالات میں، یہ شرح 1 اور 2 ڈالر کے درمیان ہے۔
اس کے علاوہ، توقع کی جاتی ہے کہ جہاز کو کرائے پر لانے والی چینی ریفائنری، ایک اضافی جنگی خطرہ انشورنس پریمیم بھی ادا کرے گی، جس کے نتیجے میں جہاز کی اپنی قیمت کا چند فیصد بنتا ہے۔
اضافے کی وجہ:
اس اضافے کی بنیادی وجہ آبنائے ہرمز میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خطرات ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی کا دور ختم ہو چکا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کوئی نیا معاہدہ طے نہیں پایا، جس سے علاقے میں عدم استحکام بڑھ گیا ہے۔
صورتِ حال کی سنگینی:
رسد کا بحران:
دنیا بھر میں موجود 486 بڑے تیل بردار جہازوں میں سے صرف 25 جہاز ایسے ہیں جو آنے والے ہفتوں میں خلیج فارس سے تیل لے جانے کو تیار ہیں۔
دو حصوں میں منقسم مارکیٹ:
اب تیل کی ترسیل کی مارکیٹ دو الگ حصوں میں بٹ چکی ہے؛ بحر اوقیانوس کی ترسیل معمول کے مطابق ہو رہی ہے، جبکہ خلیج فارس کی ترسیل جہاز مالک کی خطرہ مول لینے کی آمادگی پر منحصر ہے۔
بارگیننگ کی طاقت:
کم جہاز دستیاب ہونے کی وجہ سے مالکان کو کرایہ بڑھانے کا مکمل اختیار حاصل ہو گیا ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور عراق جیسے بڑے برآمد کنندگان ایشیائی خریداروں کو تیز ترسیل کے لئے دباؤ میں ہیں۔
معاشی اثرات:
یہ صورتحال نہ صرف خطے کی جغرافیائی سیاست کی عکاس ہے بلکہ عالمی تیل کی قیمتوں اور ایشیائی معیشتوں کے لئے شدید خطرہ ہے، کیونکہ تیل کی ترسیل مہنگی ہونے سے بالآخر ایندھن اور اشیائے ضرورت کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔
خلاصہ:
آبنائے ہرمز کا یہ بحران محض فوجی یا سیاسی نہیں، بلکہ اب عالمی معیشت کی شریانیں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ جب تک دونوں فریقوں کے درمیان کوئی مستقل حل نہیں نکلتا، تیل کی ترسیل کا یہ بحران مزید گہرا ہوتا جائے گا۔
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