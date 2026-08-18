عراقچی: ایران اور عمان آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی محفوظ آمدورفت کا راستہ طے کریں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے ترک ہم منصب سے دوطرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا۔
عباس عراقچی نے ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی محفوظ آمدورفت کے لیے مناسب راستے کے تعین کے حوالے سے ہونے والی بات چیت کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا اور اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں فریقوں نے موجودہ حالات کو سنبھالنے، کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے سیاسی اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
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