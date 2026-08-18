  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

قالیباف کل اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کے ہمراہ عراق جائیں گے

18 اگست 2026 - 16:35
News ID: 1854074
قالیباف کل اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کے ہمراہ عراق جائیں گے

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمدباقر قالیباف کل بدھ کو اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کے ہمراہ عراق پہنچیں گے، جہاں وہ عراقی قیادت سے علاقائی صورتحال، دوطرفہ تعلقات، سرحدی سلامتی اور اقتصادی تعاون سمیت اہم امور پر بات چیت کریں گے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمدباقر قالیباف کل بدھ 28 مرداد کو ایک اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کی قیادت کرتے ہوئے عراق روانہ ہوں گے۔

قالیباف کے دورۂ عراق کا مقصد علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال، ایران اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مشترکہ اقدامات پر غور کرنا ہے۔

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر دورے کے دوران عراق کی اعلیٰ سیاسی قیادت اور اہم حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات کے فروغ، سرحدی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی تعاون میں توسیع اور دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد سمیت مختلف امور زیرِ بحث آئیں گے۔

قالیباف کے دورۂ عراق میں علاقائی مسائل اور دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلۂ خیال متوقع ہے۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha