قالیباف کل اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کے ہمراہ عراق جائیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمدباقر قالیباف کل بدھ 28 مرداد کو ایک اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کی قیادت کرتے ہوئے عراق روانہ ہوں گے۔
قالیباف کے دورۂ عراق کا مقصد علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال، ایران اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مشترکہ اقدامات پر غور کرنا ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر دورے کے دوران عراق کی اعلیٰ سیاسی قیادت اور اہم حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات کے فروغ، سرحدی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی تعاون میں توسیع اور دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد سمیت مختلف امور زیرِ بحث آئیں گے۔
قالیباف کے دورۂ عراق میں علاقائی مسائل اور دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلۂ خیال متوقع ہے۔
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