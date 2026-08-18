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امریکی جنگی بحری بیڑے کو ایک اور دھچکا، جنگی جہاز میں 4 روز تک بجلی بند رہی

18 اگست 2026 - 16:32
News ID: 1854072
امریکی جنگی بحری بیڑے کو ایک اور دھچکا، جنگی جہاز میں 4 روز تک بجلی بند رہی

بحیرہ جنوبی چین میں امریکی بحریہ کے ایک جنگی جہاز میں چار روز تک بجلی کی بندش کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنریٹرز میں فنی خرابی کے باعث جہاز کا بجلی کا نظام مکمل طور پر معطل ہوگیا تھا، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے امریکی جنگی بحری جہازوں میں مسلسل فنی خرابیوں کو امریکی بحریہ کے لیے سنگین بحران قرار دیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی بحریہ کے ساتویں بیڑے کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ جولائی میں بحیرہ جنوبی چین میں امریکی بحریہ کے ایک جنگی جہاز میں چار روز تک بجلی کی فراہمی معطل رہی۔

رپورٹ کے مطابق، جنگی جہاز کے جنریٹرز میں فنی خرابی پیدا ہونے کے باعث اس کا بجلی کا نظام مکمل طور پر بند ہوگیا تھا اور جہاز کو چار روز تک بجلی کے بغیر رہنا پڑا۔

دوسری جانب اسرائیل کے چینل 14 نے بھی امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں میں مسلسل سامنے آنے والی خرابیوں پر رپورٹ نشر کی ہے۔

اسرائیلی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں میں یکے بعد دیگرے فنی خرابیاں سامنے آنے سے یہ بحری قوت عملی طور پر مفلوج ہونے کی جانب بڑھ رہی ہے۔

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