تہران میں حساس مقامات کی معلومات مخالف گروہوں کو فراہم کرنے والا گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تہران پولیس کے اطلاعاتی مرکز نے بتایا ہے کہ گرفتار شخص ملک کے بعض اہم اور حساس مقامات کی تصاویر اور جغرافیائی معلومات جمع کرکے اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالف گروہوں کو بھیج رہا تھا۔
پولیس کے مطابق، ملزم نے سائبر ذرائع استعمال کرتے ہوئے اہم مقامات سے متعلق تصاویر، معلومات اور جغرافیائی نشانات جمع کیے اور انہیں مخالف گروہوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پولیس کے سائبر اور انٹیلی جنس ماہرین نے ملزم کی سرگرمیوں کی مسلسل نگرانی کے بعد اس کی شناخت کی اور ڈیجیٹل شواہد جمع کرنے کے بعد اس کے ٹھکانے پر کارروائی کرکے اسے گرفتار کر لیا۔
تہران پولیس نے بتایا کہ گزشتہ روز بھی ایک ایسے نیٹ ورک کا سراغ لگایا گیا تھا جو ’’اسٹارلنک‘‘ سیٹلائٹ آلات کا استعمال کرتے ہوئے غیرقانونی مواصلاتی نظام قائم کرکے خفیہ معلومات منتقل کر رہا تھا۔ کارروائی کے دوران نیٹ ورک کو ختم کرکے اس کے مرکزی ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق، گرفتار شخص نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنے خلاف عائد الزامات اور مخالف گروہوں سے رابطے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم کے خلاف ’’قومی سلامتی کے خلاف اقدام‘‘ سمیت دیگر الزامات عائد کرکے مقدمہ قانونی کارروائی کے لیے عدالتی حکام کو بھیج دیا گیا، جبکہ ملزم کو قانونی ضابطے کے مطابق عدالت کے حوالے کر دیا گیا۔
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