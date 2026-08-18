ہادی العامری: اسلحہ ریاست کے کنٹرول میں دینے کا معاملہ مکمل طور پر عراقی ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بدر تنظیم کے سیکریٹری جنرل ہادی العامری نے ایک بیان میں تمام فریقوں سے اعتدال اور تحمل کا مظاہرہ کرنے، اپنے مؤقف میں کشیدگی پیدا کرنے سے گریز اور عراق کی طاقت و دفاعی صلاحیتوں پر انحصار کرنے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ تمام فریق قومی مفاد کو اولین ترجیح بنائیں اور عوام کی جامع سلامتی کے تحفظ کے لیے دوراندیشی، مضبوط عزم اور خلوص کے ساتھ کام کریں۔ ان کے مطابق حکومت کے تمام ستونوں، بشمول انتظامیہ، پارلیمان، عدلیہ اور سکیورٹی اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے۔
العامری نے کہا کہ انہیں وزیراعظم علی الزیدی اور مزاحمتی قوتوں کی نیک نیتی، درست حکمت عملی اور قومی مؤقف کے تحفظ کے عزم پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق اپنی اخلاقی، قومی اور شرعی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
بدر تنظیم کے سربراہ نے جلد بازی، غیر محتاط یا اشتعال انگیز مؤقف اختیار کرنے کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے مختلف فریقوں پر زور دیا کہ وہ اپنے بیانات، میڈیا سرگرمیوں اور دیگر مؤقف میں غیرضروری اور کشیدگی پر مبنی زبان استعمال کرنے سے گریز کریں۔
انہوں نے کہا کہ اسلحہ ریاست کے کنٹرول میں رکھنے کے معاملے سے متعلق تمام فریقوں کو قومی ذمہ داری کے جذبے کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹنا چاہیے اور غیرملکی قوتوں کو مداخلت کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ان کے مطابق بعض بیرونی فریق عراق میں اپنا اثر و رسوخ اور بالادستی بڑھانے اور سکیورٹی، سیاسی و اقتصادی معاملات میں عراقی فیصلہ سازی کو محدود کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔
ہادی العامری نے واضح کیا کہ اسلحہ ریاست کے کنٹرول میں رکھنے کا معاملہ مکمل طور پر قومی اور عراقی ہے اور اس بارے میں کیا جانے والا ہر فیصلہ صرف عراق کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی اس معاملے کو اعلیٰ کارکردگی اور ذمہ داری کے ساتھ خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی ہتھیار کی حیثیت اور جواز کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ قومی مفاد کو کس حد تک پورا کرتا ہے۔ ان کے مطابق قومی مفاد کا تعین تمام قومی قوتوں کو متحد ہوکر کرنا چاہیے تاکہ عراق کی سلامتی، مکمل خودمختاری، آزاد فیصلہ سازی اور متحدہ قومی مؤقف مضبوط ہوسکے۔
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