سابق پینٹاگون عہدیدار: تہران کی ڈیڈ لائن ٹرمپ کی یقینی اسٹریٹجک شکست کا اعلان ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نیو عرب نے رپورٹ کیا ہے کہ 60 روزہ مفاہمت کی مدت کسی معاہدے کے بغیر ختم ہونے کے بعد واشنگٹن کے فوجی اور سکیورٹی حلقوں میں ایران کے مقابلے میں امریکا کی کم ہوتی صلاحیتوں کا اعتراف بڑھ رہا ہے۔
پینٹاگون کے سابق عہدیدار اور مشرق وسطیٰ انسٹی ٹیوٹ کے سینیئر محقق جیسن کیمبل نے نیو عرب سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکا کے فوجی آپشنز بری طرح محدود ہوئے ہیں اور واشنگٹن کو اپنی جارحانہ حکمت عملی کے نتائج کا سامنا ہے۔
کیمبل نے امریکی فوجی دستوں کی تکنیکی اور عملی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کی خراب صورتحال اور ایران کے حملوں سے امریکی فوجی اڈوں کو پہنچنے والے بڑے نقصانات نے امریکی کمانڈروں کے لیے کسی بھی فوجی کارروائی کی گنجائش محدود کردی ہے۔
انہوں نے اردن میں واقع امریکی فضائی اڈے پر ہونے والے حملے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ میزائل حملوں میں نشانہ بنانے کی غیرمعمولی درستگی ایران کی اس صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ امریکی فوجی ٹھکانوں کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے اور پینٹاگون کے لیے زمینی کارروائی کا امکان بھی محدود کرسکتا ہے۔
پینٹاگون کے سابق عہدیدار نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کا بنیادی مسئلہ حقیقت سے فرار ہے۔ ان کے بقول، ٹرمپ انتظامیہ اب بھی اس حقیقت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ محاذ آرائی کئی ماہ قبل ہی امریکا کے لیے یقینی اسٹریٹجک شکست میں تبدیل ہوچکی ہے۔
کیمبل کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے بحری محاصرہ جاری رکھنے کی کوشش بھی اقتصادی دباؤ کے اثرات کی امید میں وقت حاصل کرنے کی ایک ناکام حکمت عملی ہے، جس نے مطلوبہ نتائج دینے کے بجائے امریکا کو مزید کمزور پوزیشن میں پہنچا دیا ہے۔
انہوں نے امریکی حکام کو غلط اندازوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی قیمت کے کشیدگی جاری رکھنے کا تصور محض ایک خوش فہمی ہے، کیونکہ ایران نے حالات پر پہل حاصل کرلی ہے اور واشنگٹن کو واقعات کا رخ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
کیمبل کے مطابق تہران کی جانب سے ڈیڈ لائن مقرر کرنا اور ایرانی مسلح افواج کی عملی صلاحیتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اگر وائٹ ہاؤس اپنی ہٹ دھرمی جاری رکھتا ہے تو ٹرمپ کو وسط مدتی انتخابات سے قبل بھاری فوجی اخراجات اور ناقابلِ تلافی سیاسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
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