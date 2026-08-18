وال اسٹریٹ جرنل: آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان مذاکرات میں پیش رفت، امریکا پریشان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ تہران اور مسقط کے درمیان آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمدورفت بہتر بنانے کے لیے جاری مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ممکنہ معاہدہ عالمی توانائی کی منڈی پر موجود دباؤ کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے انتظام اور نگرانی میں ایران کا کردار مزید بڑھ سکتا ہے۔
اخبار نے لکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے معاہدے کے خواہاں ہیں جس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل جائے، نہ کہ ایسا انتظام سامنے آئے جس سے اس اہم تجارتی گزرگاہ میں بحری آمدورفت کے حوالے سے ایران کا کردار مزید مضبوط ہو۔
آبنائے ہرمز دنیا میں توانائی کی ترسیل کے اہم ترین راستوں میں شمار ہوتی ہے اور گزشتہ مہینوں کے دوران یہاں بحری آمدورفت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں نے عالمی تیل کی منڈی اور توانائی کی فراہمی کے حوالے سے تشویش بڑھا دی ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ امریکی حکومت کے اندر عمان کے کردار پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ امریکی ذرائع کے دعوے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے بعض اعلیٰ حکام نجی گفتگو میں مسقط پر تہران کے حق میں جھکاؤ رکھنے کا الزام عائد کرتے ہیں، جبکہ عمان ایران سے متعلق سفارتی کوششوں میں اب بھی ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔
یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب آبنائے ہرمز کی صورتحال اور ایران و امریکا کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کشیدگی برقرار ہے اور اسی دوران بحری آمدورفت میں رکاوٹیں کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔
رپورٹ کے مطابق عالمی توانائی کی منڈی میں بھی آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل اور دیگر اشیا کی ترسیل میں ممکنہ طویل تعطل پر تشویش بڑھ رہی ہے، جس کے باعث حالیہ کاروباری سرگرمیوں میں برینٹ خام تیل کی قیمت 90 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔
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