ایران نے دفاعی سے مکمل جارحانہ پالیسی اختیار کرلی ہے:ایرانی عہدیدار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ایران نے اپنی پالیسی کو دفاعی انداز سے تبدیل کرکے مکمل طور پر جارحانہ حکمتِ عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران نے امریکہ کو ایک طے شدہ مفاہمتی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد کے لیے چند ہفتوں کی مہلت دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مدت ثالثوں کے ذریعے امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک تک پہنچائی جائے گی۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو ایرانی ادارے آبنائے ہرمز اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں گے۔
ایرانی عہدیدار نے مزید کہا کہ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو غیر معینہ مدت تک برداشت نہیں کرے گا اور اگر سفارتی راستے سے مسئلہ حل نہ ہوا تو تہران اپنے اگلے اقدامات پر عمل کرے گا۔
انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی جانب سے مقرر کردہ ٹائم فریم کا مقصد امریکہ کو مفاہمت پر عمل درآمد کے لیے موقع دینا ہے، تاہم اس مدت کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا امکان موجود ہے۔
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