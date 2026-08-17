ولایتی: آج امریکی عوام اپنی قیادت کی جنگی مہم جوئی کی قیمت براہِ راست ادا کر رہے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، علی اکبر ولایتی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں ایران کے خلاف امریکی اقتصادی پابندیوں اور بحری محاصرے کے امریکی عوام پر پڑنے والے معاشی اثرات کا ذکر کیا۔
انہوں نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی ایران پر اقتصادی پابندیوں سے متعلق گفتگو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بحری محاصرے پر فخر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دوسری جانب امریکی سینیٹر کارنن خود امریکی عوام کو درپیش مہنگائی اور بڑھتے ہوئے اخراجات کی بات کر رہے ہیں۔
ولایتی نے کہا کہ 73 برس بعد ایک حقیقت واضح ہوگئی ہے کہ خطے کی طاقت کا توازن تبدیل ہوچکا ہے اور آج امریکی خاندان اپنی قیادت کی ’’قمار بازی‘‘ کی قیمت براہِ راست ادا کر رہے ہیں۔
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