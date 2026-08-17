فارس کے گورنر: آزادگان نے قید و تشدد کے باوجود ایران کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فارس کے گورنر حسین علی امیری نے 17 آگست کو آزادگان کی وطن واپسی کی سالگرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں ایران کے تمام آزادگان، ان کے اہل خانہ اور صوبہ فارس کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ 17 آگست ان لوگوں کی وطن واپسی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اسارت کے مشکل ترین سال ایمان، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ گزارے اور وطن واپس آکر ایرانی قوم کی مزاحمت کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔
امیری کے مطابق آزادگان ایسی نسل کی زندہ گواہی ہیں جس نے انتہائی مشکل حالات میں اپنی اور ایرانی قوم کی عزت و کرامت کا تحفظ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادگان نے قید کے دوران نہ صرف دشمن کے تشدد اور دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ اپنے ایمان اور عزم کے ذریعے ثابت کیا کہ انسانی ارادہ اسارت کی بلند ترین دیواروں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔
فارس کے گورنر نے کہا کہ آزادگان کو خراجِ عقیدت پیش کرنا محض ایک تاریخی واقعے کو یاد کرنا نہیں بلکہ ذمہ داری، وفاداری اور استقامت جیسی اقدار کو زندہ رکھنا ہے، جن کی آج ایران کے روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔
انہوں نے آزادگان کی استقامت کو واقعۂ عاشورا کی تعلیمات سے جوڑتے ہوئے کہا کہ ان کا طرزِ مزاحمت ان تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے جنہوں نے قربانی اور جانفشانی کے ذریعے ایران کی عزت اور اقتدار کو تاریخ میں ثبت کیا۔
حسین علی امیری نے آٹھ سالہ دفاع مقدس کے تمام آزادگان اور ان شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کیا جنہوں نے بعثی حکومت کی جیلوں میں قید اور بدترین تشدد کے باوجود شجاعت، ایمان اور ایرانی قوم کے عزم کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔
انہوں نے اس موقع پر آزادگان کو انقلاب اور اسلامی نظام کا قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے ان کی صحت، سلامتی اور عزت کے لیے دعا کی۔
آپ کا تبصرہ