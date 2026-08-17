جنوبی لبنان کے عوام کی عکار کے متاثرہ خاندانوں کے لیے امداد؛ قومی یکجہتی کی روشن مثال

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی اصلاح و اتحاد انجمن کے سربراہ شیخ ڈاکٹر ماہر عبدالرازق نے جنوبی لبنان کی تنظیم ’’وتعاونوا‘‘ اور حاج ابوالفضل شومان کی جانب سے عکار کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے بھیجی گئی نئی امدادی کھیپ وصول کی۔
شیخ ماہر عبدالرازق نے عکار کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے مسلسل انسانی امداد فراہم کرنے پر ’’وتعاونوا‘‘ کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ لبنان کے مشکل معاشی و معاشرتی حالات میں دونوں انجمنوں کا تعاون قومی یکجہتی اور باہمی مدد کی بہترین مثال ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان امدادی سرگرمیوں کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ جنوبی لبنان کے عوام کی جانب سے ایسے وقت میں کی جارہی ہیں جب یہ علاقہ جنگ، تباہی اور بے گھری کے سنگین اثرات سے گزر رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جنوبی لبنان کے عوام کی جانب سے ملک کے دوسرے علاقوں کے ضرورت مند خاندانوں کی مدد قومی بھائی چارے، ایثار اور عوامی یکجہتی کا عملی مظہر ہے اور موجودہ حالات میں معاشرتی تعاون ایک انسانی، اخلاقی، دینی اور قومی ذمہ داری ہے۔
شیخ ماہر عبدالرازق نے جنوبی لبنان کے عوام کی ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جنوبی لبنان کے عوام کی استقامت عکار کے لیے باعثِ عزت اور پورے لبنان کی سربلندی ہے؛ جنوب کا دکھ ہمارا دکھ اور ان کی مزاحمت ہماری مزاحمت ہے۔
انہوں نے کہا کہ عکار اور جنوبی لبنان ایک ہی دل اور ایک ہی وطن ہیں، جبکہ باہمی تعاون، ہمدردی اور یکجہتی کے فروغ سے لبنانی عوام بحرانوں اور مشکلات کا زیادہ مضبوطی سے مقابلہ کرسکتے ہیں۔
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