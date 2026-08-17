مراکش میں اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے خلاف احتجاج

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مراکش میں فلسطین کی حمایت اور اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کرنے والے قومی محاذ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے رباط اور اسرائیل کے درمیان جاری تعلقات کی مذمت کی۔
محاذ نے غزہ میں جاری جنگ اور فلسطینیوں کے خلاف غزہ، مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی حملوں کے ساتھ لبنان اور شام پر جارحیت کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ مراکش کے عوام بدستور فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں۔
بیان میں اسرائیل کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور سکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ محاذ نے رباط میں قائم اسرائیلی رابطہ دفتر کو شہید مہدی بن برکہ کے نام سے منسوب سڑک پر منتقل کرنے کو اشتعال انگیز اقدام قرار دیا۔
اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ مذکورہ دفتر کا ایسے راستے پر قائم ہونا، جس کا نام مراکش کی جدوجہد آزادی کی ایک تاریخی شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے، ملکی عوام کی جدوجہد کی تاریخ اور قومی یادداشت کی توہین کے مترادف ہے۔
فلسطین کی حمایت اور اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کرنے والے محاذ کے رہنما عبدالالٰہ بن عبدالسلام نے بھی کہا کہ مراکش میں اسرائیلی نمائندگی کی موجودگی ملک کے عوام کے ایک بڑے طبقے کے مؤقف سے متصادم ہے۔
قومی محاذ نے اپنے بیان کے اختتام پر اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت، اس کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے مخالف تمام حلقوں کے درمیان تعاون پر زور دیا۔
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