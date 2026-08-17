ایران کا قطر سے چار ایرانی پائلٹوں کی صورتحال واضح کرنے کا مطالبہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران نے قطر سے چار ایرانی پائلٹوں کی صورتحال واضح کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گمشدگی کا معاملہ جنگ کے ابتدائی دنوں ہی سے سفارتی سطح پر اٹھایا جا رہا ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ قطر کے ساتھ باقاعدہ تعلقات اور رابطوں کے باوجود ایران اپنے تحفظات اور مطالبات واضح طور پر پیش کرتا رہے گا۔
بقائی کے مطابق چار بہادر ایرانی پائلٹ 1 مارچ 2026 کو ایک دفاعی مشن پر روانہ ہوئے تھے۔ ایران نے اسی وقت سے ان کے انجام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔
انہوں نے بتایا کہ وزارت خارجہ نے 15 یا 16 مارچ 2026 کو اس معاملے میں پہلی مرتبہ ریڈ کراس سے رابطہ کیا، جبکہ دوحہ میں ایرانی سفارتخانے اور تہران میں قطری سفارتخانے کے ذریعے بھی مسلسل پیروی کی گئی۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جب تک ان پائلٹوں کی صورتحال باضابطہ طور پر واضح نہیں ہوتی، یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ قید میں ہیں۔ ایران اپنے پائلٹوں کے بارے میں حقیقت سامنے لانے کے لیے تمام دوطرفہ، کثیرالجہتی اور قانونی ذرائع استعمال کرے گا۔
بقائی نے اس پائلٹ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جس کی میت وطن واپس پہنچ چکی ہے اور کہا کہ باقی چار پائلٹ ایران کے خلاف امریکی حملوں کے مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے دفاعی مشن پر روانہ ہوئے تھے۔
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