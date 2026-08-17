تنزانیہ میں اسلامی مبلغین کی صلاحیت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے خصوصی تربیتی کورس کا انعقاد

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،تنزانیہ کے بلال مسلم انسٹی ٹیوٹ نے اسلامی مبلغین، بالخصوص ادارے کے اساتذہ اور مراکز کے ذمہ داران کی علمی و عملی صلاحیتوں، مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک خصوصی تربیتی کورس کا انعقاد کیا ہے۔
یہ پانچ روزہ تربیتی کورس 23 مرداد 1405 کو باقاعدہ طور پر شروع ہوا اور 28 مرداد کو اختتام پذیر ہوگا۔ اس پروگرام کا مقصد ایسے باصلاحیت مبلغین کی تربیت کرنا ہے جو اسلام کے پیغام کو آج کے معاشرے کی ضروریات کے مطابق مؤثر، واضح، تخلیقی اور دلنشیں انداز میں لوگوں تک پہنچا سکیں۔
اس تربیتی کورس میں شرکاء کو تبلیغِ دین کے مختلف علمی اور عملی پہلوؤں سے متعلق خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس دوران اساتذہ اور ادارے کے مراکز کے ذمہ داران کو دینی موضوعات کی تیاری اور انہیں مؤثر انداز میں پیش کرنے کے مختلف طریقوں سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔
تربیت میں اس بات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کہ دینی مطالب کو کس طرح سادہ، قابلِ فہم، پرکشش اور معاشرے کی حقیقی ضروریات سے ہم آہنگ انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ مبلغ اور مخاطب کے درمیان مؤثر رابطہ قائم ہو اور اسلامی تعلیمات زیادہ اثر انگیزی کے ساتھ عوام تک پہنچ سکیں۔
اس کورس کا بنیادی مقصد مبلغین کو ایسے مواد کی تیاری اور پیشکش کے قابل بنانا ہے جو علمی اعتبار سے مضبوط، دلچسپ اور اثر انگیز ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ موضوع کے درست انتخاب، پیشکش کے مناسب طریقوں اور مخاطبین کے ساتھ مؤثر رابطے کی اہمیت پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔
منتظمین کے مطابق علم، تخلیقی صلاحیت اور جدید مواصلاتی طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے تبلیغِ دین کے میدان میں ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام میں معاشرے میں آگاہی پیدا کرنے، اخلاقی اقدار کو فروغ دینے اور نئی نسل تک اسلامی تعلیمات پہنچانے میں مبلغین کے اہم کردار کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔
توقع ہے کہ اس تربیت کے نتیجے میں شرکاء ایسے زیادہ مؤثر مبلغین کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں گے جو لوگوں کو دینی پیغام سننے، غوروفکر کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے سکیں۔
یہ تربیتی پروگرام بلال مسلم انسٹی ٹیوٹ، ورلڈ فیڈریشن اور مین اسٹے فاؤنڈیشن (Mainstay Foundation) کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔
منتظمین کے مطابق یہ پروگرام مبلغین اور معاشرتی تربیت و رہنمائی سے وابستہ افراد کی علمی اور پیشہ ورانہ ترقی میں سرمایہ کاری کی مشترکہ کوششوں کا حصہ ہے۔ امید ظاہر کی گئی ہے کہ اس تربیت سے ایسے مبلغین کی نئی نسل تیار ہوگی جو تبلیغِ دین کی اہم ذمہ داری کو بہتر انداز میں انجام دے سکے اور اسلامی تعلیمات کو مؤثر طریقے سے معاشرے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔
یہ تربیتی کورس تنزانیہ کے ساحلی خطے پوانی کے شہر کیباحا میں واقع ویپاز (WIPHAS) انسٹی ٹیوٹ میں منعقد ہو رہا ہے۔
شرکاء اس مرکز میں مختلف تربیتی پروگراموں میں حصہ لینے کے ساتھ اپنے تجربات بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور تبلیغِ اسلام سے متعلق مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔
اس تربیتی ماحول کو شرکاء کی فعال شرکت، علمی نشستوں اور باہمی تجربات کے تبادلے کے لیے ایک مؤثر موقع قرار دیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنی علمی و تبلیغی ذمہ داریوں کو مزید بہتر انداز میں ادا کر سکیں اور معاشرے میں اسلام کے پیغام کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت حاصل کریں۔
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