لبنان کی مزاحمت کاروں کا انتباہ: جنوبی لبنان پر قبضے، تباہی اور منظم مٹاؤ کا سلسلہ بند کیا جائے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جنوبی لبنان میں حالیہ دنوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آئی ہے اور رہائشی علاقوں، جنگلات، زرعی زمینوں اور شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق لبنان اس وقت اپنی جدید تاریخ کے اہم ترین مراحل میں سے ایک سے گزر رہا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی مسلسل پیش قدمی اور قبضے کے ساتھ ساتھ ملک کو اندرونی سیاسی و سکیورٹی دباؤ کا بھی سامنا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں سے حزب اللہ نے ایران کے دفاع اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل کے خلاف وسیع محاذ پر کارروائیاں کیں۔ اس دوران جنوبی لبنان میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اور ہزاروں افراد شہید ہوئے۔
جنگ بندی کے بعد لبنان میں بھی جنگ روکنے اور مذاکرات کی راہ ہموار ہونے کی توقع تھی، تاہم اسرائیلی فوج نے حملے اور پیش قدمی جاری رکھی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اب نبطیہ اور صور کے اطراف تک پہنچ چکی ہے اور جنوبی لبنان کے بعض علاقے بدستور اس کے قبضے میں ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی کے بعد بھی حملے جاری رکھے اور صرف ابتدائی دو دنوں میں 300 سے زائد حملے کیے گئے، جن میں تقریباً 200 افراد شہید یا زخمی ہوئے۔
حالیہ دنوں میں انصار اور دیرالزہرانی کے علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں 11 افراد شہید اور 19 زخمی ہوئے۔ شہدا میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
حزب اللہ کا لبنانی حکومت کو انتباہ
حزب اللہ نے جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اضافے کے ردعمل میں لبنانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے دستیاب تمام راستوں کا جائزہ لیں اور اسرائیل کے ساتھ براہِ راست مذاکرات کے موجودہ عمل پر اصرار نہ کریں۔
حزب اللہ نے خبردار کیا کہ جب اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہو اور لبنان کے خلاف اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا اعلان بھی کر رہا ہو تو لبنانی حکومت کو اسے مفت میں کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے۔
اسرائیلی حملوں کا دائرہ صرف رہائشی علاقوں کی بمباری تک محدود نہیں رہا بلکہ جنوبی لبنان کے جنگلات، باغات اور زرعی زمینیں بھی مسلسل آگ کی لپیٹ میں آ رہی ہیں۔ یہ علاقے جنوبی لبنان کے عوام کے لیے روزگار اور معاش کا اہم ذریعہ ہیں۔
برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق مقامی افراد، فائر فائٹرز اور ماحولیاتی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج ڈرونز، روشن کرنے والے گولوں اور آتش گیر گولہ بارود، بالخصوص سفید فاسفورس پر مشتمل گولوں کے ذریعے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں آگ لگا رہی ہے۔
رپورٹ کے مطابق خیام اور کفرشوبا کے اطراف زیتون کے باغات اور زرعی زمینیں بھی آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہیں اور بعض علاقوں میں 30 سے 40 فیصد تک زرعی رقبہ متاثر ہوا ہے۔
اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بنی حیان کے اطراف گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو دھماکا خیز مواد سے تباہ کیا ہے۔
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