ایرانی فوج : امریکی دشمن کی مکمل شکست اور ایرانی قوم کے حقوق کے حصول تک پیچھے نہیں ہٹیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی مسلح افواج کے سربراہ نے ایران عراق جنگ کے دوران قید رہنے والے ایرانی شہریوں کی وطن واپسی کی سالگرہ کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی دشمن کی مکمل شکست اور ایرانی قوم کے حقوق کے حصول تک وہ اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
بیان میں ایران عراق جنگ کے آٹھ سالہ دور کو ایرانی قوم کی استقامت، قربانی اور مزاحمت کی تاریخ کا اہم باب قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس دور میں ایرانی عوام نے انقلابِ اسلامی کے خلاف جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی آزادی، خودمختاری اور قومی وقار کا دفاع کیا۔
مسلح افواج نے کہا کہ اس دور کی مزاحمت اور استقامت کا ورثہ آج کی نوجوان نسل تک منتقل ہو چکا ہے اور موجودہ نسل بھی ایران کے خلاف امریکی اقدامات کے مقابلے میں مزاحمت کر رہی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایرانی عوام گزشتہ 160 سے زائد دنوں سے اپنی مسلح افواج کی حمایت اور اپنے شہید امام کے خون کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں اور امریکی قیادت میں عالمی طاقتوں کی مبینہ دھمکیوں اور دباؤ کے مقابلے میں مسلح افواج کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ایرانی مسلح افواج نے ایرانی عوام کے عزم و حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی دشمنوں کی خطے میں مکمل شکست، ایرانی قوم کے حقوق کی بحالی اور دشمن کے تسلیمِ شکست تک مسلح افواج عوام کے مطالبات اور اپنے قائد کی ہدایات سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔
انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ایران کے خلاف جارحیت اور دباؤ کے مقابلے میں مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔
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