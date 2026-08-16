شدت پسند بن گویر کا بیروت پر حملہ اور لبنان کے خلاف جنگ مزید تیز کرنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی وزیرِ داخلی سلامتی اتمار بن گویر نے آج اتوار کو لبنان کے خلاف فوجی کشیدگی میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہمیں بیروت میں بھی حزب اللہ پر حملہ کرنا چاہیے۔‘‘
بن گویر نے کہا کہ لبنان اور غزہ میں موجود اسرائیلی فوجی سفارتی معاملات سے زیادہ اہم ہیں اور اسرائیل کو ایسی سرخ لکیریں مقرر کرنی چاہییں جن میں اپنے فوجیوں کے تحفظ کو سفارتی مصلحتوں پر ترجیح دی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ لبنان کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے خواہاں ہیں اور اسرائیل کو صرف خطرات کو ناکام بنانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ فوج کو کارروائی کے لیے مزید آزادی دی جانی چاہیے۔
اسرائیلی وزیر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ’’آنکھ مچولی کا یہ کھیل ختم ہونا چاہیے‘‘ اور لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی کارروائی کی جانی چاہیے۔
بن گویر کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اسرائیلی وزیرِ جنگ یسرائیل کاٹز نے بھی جنوبی لبنان میں کشیدگی بڑھنے کے ایک روز بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے ’’سخت ضرب‘‘ لگانے کی دھمکی دی ہے۔
کاٹز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ اسرائیل اپنے فوجیوں اور شہریوں کے دفاع کے لیے ’’شدید حملہ‘‘ کرے گا۔
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