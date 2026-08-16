بحرین میں آلِ خلیفہ کی مذہبی پابندیوں کے خلاف احتجاج، شیعہ نمازِ جمعہ کی ادائیگی پر کئی ہفتوں سے پابندی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کی وزارت داخلہ سے وابستہ سکیورٹی فورسز نے منامہ کے مغرب میں واقع الدراز کے علاقے کا سکیورٹی محاصرہ مزید سخت کرتے ہوئے مسلسل کئی ہفتوں سے امام صادقؑ مسجد میں شیعہ نمازِ جمعہ کی ادائیگی روک دی ہے۔
سکیورٹی فورسز نے مسجد کے اطراف فوجی گاڑیاں اور مسلح اہلکار تعینات کر کے علاقے میں سخت سکیورٹی نافذ کر دی۔ یہ پابندیاں ایسے وقت میں عائد کی گئی ہیں جب مذہبی آزادیوں پر پابندیوں، شیعہ علما اور قیدیوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے احتجاجی اجتماعات کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔
الدراز میں سکیورٹی اقدامات میں اضافے کے ساتھ بحرین کے مختلف علاقوں میں احتجاجی اجتماعات بھی منعقد ہوئے۔ مظاہرین نے سیاسی و مذہبی قیدیوں اور علما کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے شیعہ نمازِ جمعہ کی ادائیگی میں حکومتی مداخلت اور مذہبی شعائر پر عائد پابندیوں کی مذمت کی۔
مظاہرین نے حکومت سے مذہبی امور میں مداخلت ختم کرنے، مذہبی آزادیوں پر عائد پابندیاں اٹھانے اور شیعہ علما، مذہبی شخصیات اور اداروں پر دباؤ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے شیعہ شہریوں کے خلاف امتیازی پالیسیوں کے خاتمے اور ان کے مذہبی حقوق و آزادیوں کے احترام پر بھی زور دیا۔
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