گارڈین: ایران کے خلاف جنگ نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ’’ابراہام لنکن‘‘ کے عملے کو شدید دباؤ میں ڈال دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی بحریہ کے سابق اہلکاروں اور فوجی صحت کے ماہرین نے ’’ابراہام لنکن‘‘ کے عملے پر پڑنے والے غیر معمولی دباؤ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ یہ طیارہ بردار بحری جہاز ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران مشرقِ وسطیٰ میں امریکی فوجی کارروائیوں میں شریک رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق جہاز تقریباً 9 ماہ یعنی 250 سے زیادہ دن مسلسل سمندر میں موجود رہا، جبکہ اس دوران اسے بندرگاہ پر آرام کا خاطر خواہ موقع نہیں ملا۔ رواں ہفتے جہاز نے سمندر میں مسلسل موجودگی کے 260 دن مکمل کر لیے، جو کورونا وبا کے دوران ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے 204 دن کے سابقہ ریکارڈ سے بھی زیادہ ہے۔
فوجی ذرائع کے مطابق جہاز پر موجود تقریباً 5 ہزار اہلکاروں کو پانی اور بعض ضروری سامان کی قلت، پائپ لائن کے مسائل، حوصلے میں کمی اور ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ بعض اہلکاروں کی جانب سے جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگانے کی کوششوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔
عملے کے اہلِ خانہ اور امریکی کانگریس کے بعض ارکان نے پینٹاگون سے جہاز کے حالات پر وضاحت اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طویل تعیناتی کے باعث اہلکار شدید تھکن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی واپسی کی واضح تاریخ بھی موجود نہیں تھی۔
گارڈین کے مطابق امریکی بحریہ کے ایک عہدیدار نے جہاز پر اہلکاروں کو درپیش مشکلات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ طویل تعیناتی کے دباؤ سے آگاہ ہے اور اہلکاروں کی صحت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق جہاز پر طبی، مذہبی اور مشاورتی سہولیات موجود ہیں اور عملے کو صاف پانی، مناسب خوراک اور دیگر ضروری سہولیات مسلسل فراہم کی جا رہی ہیں۔
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگست نے بھی جہاز کے حالات سے متعلق رپورٹس کو ’’مکمل طور پر مسخ شدہ‘‘ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ عملے کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
تاہم فوجی ماہرین اور سابق امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے تک خشکی پر اترنے کے موقع کے بغیر سمندر میں رہنا اہلکاروں کی ذہنی صحت پر شدید اثر ڈال سکتا ہے۔ ان کے مطابق محدود نیند، ناکافی آرام، مسلسل شور اور سورج کی روشنی سے محرومی اس دباؤ کو مزید بڑھا دیتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ اب ’’یو ایس ایس جارج واشنگٹن‘‘ کو ابراہام لنکن کی جگہ تعینات کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ابراہام لنکن واپس امریکا روانہ ہو رہا ہے۔
گارڈین نے مزید رپورٹ کیا کہ ابراہام لنکن کے جنگی مشن میں دو مرتبہ توسیع کی گئی، جس کے باعث عملے کے اہلِ خانہ میں شدید تشویش پیدا ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ طویل تعیناتی کے نتیجے میں اہلکاروں کی تھکن، کم حوصلے اور ذہنی صحت سے متعلق مسائل سنگین صورت اختیار کر سکتے ہیں۔
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