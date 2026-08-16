امیل لحود: اسرائیل سے مذاکرات پر نظرثانی کی جائے، مزاحمت لبنان کا مضبوط مذاکراتی ہتھیار ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امیل لحود نے ایک بیان میں دیر الزہرانی اور انصار پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کے اہلِ خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے ان حملوں پر عالمی برادری، بالخصوص امریکا کی خاموشی کی مذمت کی۔
انہوں نے لبنان کی جانب سے ان حملوں پر اختیار کیے گئے محدود ردعمل پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جرائم کی سنگینی کے مقابلے میں سرکاری ردعمل انتہائی کمزور ہے۔
لبنان کے سابق صدر نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے طریقۂ کار پر نظرثانی سمیت عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے فریق کی نگرانی میں مذاکرات جاری رکھنا جو اسرائیلی حملوں پر خاموش ہے، دراصل اسرائیل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ لبنان کے ممکنہ ردعمل کی پروا کیے بغیر اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکتا ہے۔
لحود نے موجودہ حالات میں لبنان کے اندر قومی اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ داخلی سیاسی اختلافات کو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔
انہوں نے اس خیال کو مسترد کیا کہ اسرائیلی جرائم سے مزاحمت اور اس کے حامی کمزور ہو جائیں گے اور کہا کہ آنے والے حالات اس اندازے کی غلطی واضح کر دیں گے۔
امیل لحود نے تمام لبنانیوں سے مزاحمت کی حمایت میں متحد ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمت کو کمزور یا ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کے بجائے اسے کم از کم مذاکرات میں لبنان کے ایک مضبوط پتے کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔
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