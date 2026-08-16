بقرادونی: اسرائیلی حملوں کے دوران مذاکرات غیر متوازن ہیں، لبنانی حکومت پالیسی پر نظرثانی کرے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کریم بقرادونی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ لبنان ایک غیر مساوی صورتِ حال سے دوچار ہے، کیونکہ اسرائیل ایک جانب مذاکرات کا حصہ بن رہا ہے جبکہ دوسری جانب لبنانی سرزمین پر حملے اور شہریوں کا قتل جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے انصار اور دیر الزہرانی کے علاقوں پر حالیہ اسرائیلی حملوں اور شہریوں کی شہادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس صورتِ حال کو معمول نہیں سمجھا جا سکتا اور مذاکرات کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔
بقرادونی نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم ترجیح جنگ بندی، اسرائیلی حملوں کا خاتمہ اور خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت شہریوں کے قتل کا سلسلہ روکنا ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات کے دوران اسرائیلی حملے جاری رہنے سے کسی متوازن سیاسی عمل کی امید نہیں کی جا سکتی۔
انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتِ حال کا طول پکڑنا لبنان اور اس کے عوام کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اسرائیلی حملوں کے خاتمے کے بغیر کوئی بھی سیاسی عمل لبنانی عوام کے حقوق اور سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔
لبنان کی سابقہ جماعت کتائب کے سربراہ نے لبنانی حکومت کے پاس مؤثر مذاکراتی دباؤ نہ ہونے کو بھی ایک اہم مسئلہ قرار دیا۔ ان کے مطابق حکومت کا متحدہ مؤقف اور مؤثر دباؤ کے ذرائع مذاکرات میں طاقت کا توازن بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔
بقرادونی نے اسرائیلی حملوں کے تسلسل کے پیش نظر لبنانی حکومت سے موجودہ پالیسی پر نظرثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں مذاکرات جاری رکھنا، جب دوسرا فریق بیک وقت فوجی کارروائیاں بھی جاری رکھے، لبنان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔
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