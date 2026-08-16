امریکی ڈیموکریٹس کا بحریہ کے قائم مقام سربراہ سے یو ایس ایس ابراہام لنکن کی صورتحال پر جواب طلب

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ایوان نمائندگان کے متعدد ڈیموکریٹ ارکان نے امریکی بحریہ کے قائم مقام سربراہ ہانگ کاؤ کو خط لکھ کر طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہام لنکن کی موجودہ صورتحال اور اس پر تعینات عملے کے حالات کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق ابراہام لنکن طیارہ بردار بحری جہاز 260 سے زائد دنوں سے مغربی ایشیا میں تعینات ہے۔ ڈیموکریٹ ارکان نے جہاز کے عملے کی ذہنی کیفیت اور طویل عرصے تک جنگی علاقے میں تعیناتی کے باعث پیدا ہونے والے مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
خط میں ارکانِ کانگریس نے ان رپورٹس کا حوالہ دیا جن میں جہاز کے عملے کے حوصلے میں کمی اور زندگی کے مشکل حالات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کے مطابق طویل تعیناتی، بندرگاہوں پر قیام کے مواقع میں کمی اور جنگی ماحول میں مسلسل موجودگی عملے پر شدید نفسیاتی دباؤ ڈال سکتی ہے۔
ڈیموکریٹ ارکان نے کہا کہ اتنی طویل مدت تک جنگی علاقے میں تعیناتی سے پیدا ہونے والے مسائل قابلِ پیش گوئی تھے، اس لیے امریکی بحریہ کو پہلے ہی ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے جن سے عملے پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا۔
انہوں نے قائم مقام وزیرِ بحریہ سے مطالبہ کیا کہ جہاز کے عملے کے موجودہ حالات، ان کی ذہنی صحت اور طویل تعیناتی کے اثرات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں اور بتایا جائے کہ بحریہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔
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