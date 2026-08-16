باقرزاده: قطر ایرانی پائلٹوں کی مبینہ گرفتاری کی تردید کے بجائے تحقیقات کی اجازت دے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مسلح افواج کے لاپتا افراد کی تلاش سے متعلق کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل باقرزاده نے قطر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایرانی پائلٹوں کی مبینہ گرفتاری کے معاملے کی تردید کرنے کے بجائے ایرانی ماہرین کو قطر میں جا کر حقائق کی جانچ پڑتال کی اجازت دے۔
باقرزاده نے کہا کہ ایرانی فضائیہ کے ماہرین پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم کئی ماہ سے قطر جانے اور معاملے کا زمینی جائزہ لینے کی منتظر ہے، تاہم قطری حکام کی جانب سے مبینہ رکاوٹوں اور تاخیر کے باعث اب تک اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہو سکی۔
انہوں نے قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کے ان دعووں کو مسترد کیا جن میں ایرانی پائلٹوں کی گرفتاری سے متعلق اطلاعات کی تردید کی گئی تھی۔ باقرزاده کا کہنا تھا کہ قطر کو چاہیے کہ حقیقت سامنے لانے کے لیے ایرانی فضائیہ کی ماہر اور تحقیقاتی ٹیم کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے۔
ایرانی عہدیدار نے اس معاملے میں بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے کردار پر بھی زور دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی پائلٹوں کی صورتحال کے بارے میں فوری طور پر تحقیقات اور پیروی کرے۔
باقرزاده نے مزید کہا کہ کویت کی جانب سے بھی چار ایرانی شہریوں کی مبینہ گرفتاری کے معاملے میں معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے اور اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔
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