لبنانی شہریوں نے اسرائیلی جرائم میں اضافے کا ذمہ دار حکام کو قرار دے دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی شہری آج صبح جنوبی لبنان کے قصبے انصار میں ہونے والے خونریز قتل عام کی خبر کے ساتھ بیدار ہوئے، جہاں صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں 7 شہری شہید ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت نے حملے میں شہید ہونے والوں کی حتمی تعداد 7 بتائی ہے۔
اسی دوران صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے قصبے دیرالزہرانی میں ایک رہائشی عمارت کو بھی فضائی حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 افراد شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔
یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب لبنان کے مختلف علاقوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ لبنانی شہریوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغامات اور تبصروں کے ذریعے اسرائیلی حملوں میں اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہریوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنائے جانے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔
لبنانی صارفین کے ایک بڑے حصے نے اپنے ردعمل میں ملک کے سرکاری حکام کی کارکردگی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے حکومت اور حکام کو اسرائیلی حملوں کے تسلسل اور اس کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی تجاوزات کے مقابلے میں حکومتی بے عملی نے مزید حملوں اور جرائم میں اضافے کی راہ ہموار کی ہے۔
لبنانی شہریوں نے ایکس پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف زیادہ سخت مؤقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا اور شہریوں، بالخصوص جنوبی لبنان کے علاقوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دیا۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر متعدد صارفین نے اسرائیلی حملوں کے خلاف اپنے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔
آپ کا تبصرہ