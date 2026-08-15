عراقچی کا اہم اعلان: ہمسایہ ممالک ایران کی پہلی ترجیح

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہمسایہ ممالک ایران کی خارجہ پالیسی اور اقتصادی تعاون کا سب سے بڑا موقع ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینا ضروری ہے۔
عراقچی نے خراسان رضوی میں سرمایہ کاروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے اقتصادی مسائل کا ایک بڑا حصہ اندرونی رکاوٹوں سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے صوبوں کے اختیارات بڑھانے اور نجی شعبے کی سرگرمیوں کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور پڑوسی ممالک، خصوصاً سرحدی علاقوں کے درمیان بہت سے مسائل دارالحکومتوں کے بجائے مقامی سطح پر زیادہ تیزی سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق خراسان رضوی افغانستان، ترکمانستان اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیوں کے موجودہ حالات میں ہمسایہ ممالک ایران کے لیے اہم اقتصادی مواقع ہیں اور وزارت خارجہ تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گی۔
انہوں نے افغانستان کے ساتھ طبی سیاحت کے فروغ کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی طبی سیاحوں کے لیے ویزا کے عمل کو آسان بنانے اور خصوصی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وزارت خارجہ تیار ہے۔
عراقچی نے مشہد اور خراسان رضوی کی سیاحتی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں زائرین کی آمد ملک کی سیاحت میں اس خطے کے اہم کردار کو ظاہر کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی سفارتی مشن بیرونِ ملک برآمدات، سرمایہ کاری، روزگار اور ایرانی دستکاری و سیاحتی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔
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