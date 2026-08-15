غریب آبادی: آبنائے ایران کی ملکیت ہے، صرف ایران کے حکم پر کھلے گی اور بند ہوگی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز سے متعلق بیان پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
غریب آبادی نے ہفتہ 15 اگست کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی شکست کے بعد وہ جلد آبنائے ہرمز کو امریکی سرزمین قرار دے سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر نہ ٹوئٹ کے ذریعے قبضہ کیا جاسکتا ہے، نہ طیارہ بردار بحری جہاز کے ذریعے، نہ حکم جاری کرکے اور نہ ہی انتخابی تقریر کے ذریعے۔ ایران نہ دھمکیوں سے خوفزدہ ہوگا اور نہ طاقت کے مظاہرے سے مرعوب ہوگا۔
ایرانی نائب وزیر خارجہ نے ایک اور پیغام میں کہا کہ ایک بار ہمیشہ کے لیے حقیقت تسلیم کرلینی چاہیے کہ اب تک امریکہ کو بھاری اور اسٹریٹجک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز ایرانی تھی، ایرانی ہے اور ایرانی رہے گی اور اسے صرف ایران کے حکم کے تحت بند یا کھولا جائے گا۔ غریب آبادی نے مزید کہا کہ جب تک امریکہ اپنی شکست کی حقیقت تسلیم نہیں کرتا اور خیالی تصورات سے دستبردار نہیں ہوتا، ایران اپنی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔
دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز نیویارک کے ناساؤ کاؤنٹی میں واقع ڈیوڈ ایس مک ٹریننگ اینڈ انفارمیشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ممکنہ طور پر جلد آبنائے ہرمز کو ’’امریکی سرزمین‘‘ قرار دے سکتا ہے۔
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