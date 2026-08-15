روس اور بھارت کے تعلقات کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں:روسی صدر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، روسی صدر ولادیمیر پوتین نے روس اور بھارت کے درمیان خصوصی اور ممتاز اسٹریٹجک شراکت داری کے دائرہ کار میں دونوں ممالک کے تعلقات کی کامیاب پیش رفت پر زور دیا ہے۔
روسی خبر رساں ادارے نووستی کے حوالے سے کریملن کے پریس دفتر کی جانب سے جاری کردہ معلومات میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ہفتے کے روز بھارت کے یومِ آزادی کے موقع پر بھارتی حکام کو اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان خصوصی اور ممتاز اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت تعلقات کامیابی سے فروغ پا رہے ہیں۔
پوتین نے اپنے پیغام میں کہا:روس اور بھارت کے درمیان تعلقات دونوں ممالک کے درمیان خصوصی اور ممتاز اسٹریٹجک شراکت داری کے فریم ورک میں کامیابی سے فروغ پا رہے ہیں۔ ماسکو اور نئی دہلی نتیجہ خیز تعاون کر رہے ہیں اور دونوں فریقوں کے قومی مفادات کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
پوتین نے گزشتہ جون میں بھی کہا تھا کہ روس اور بھارت کے تعلقات انتہائی خصوصی نوعیت کے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں، جبکہ دونوں ممالک نے اس سلسلے میں مثبت نتائج بھی حاصل کیے ہیں۔
روسی صدر نے بھارت کی اقتصادی، سماجی اور سائنسی و تکنیکی شعبوں میں کامیابیوں اور عالمی سطح پر اس کے بلند مقام کی طرف بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ روس اور بھارت دوست اقوام کے مفادات، بین الاقوامی سلامتی اور عالمی استحکام کے لیے تعمیری تعلقات کو مزید فروغ دیتے رہیں گے۔
دریں اثنا،کریملن کے پریس دفتر نے تصدیق کی ہے کہ ولادیمیر پوتین نے شمالی کوریا کو جاپانی قبضے سے آزادی کے دن کے موقع پر کم جونگ اُن کو بھی تہنیتی پیغام بھیجا۔ پوتین نے اپنے پیغام میں کہا کہ ماسکو اور پیونگ یانگ کے درمیان تعلقات شراکت داری کی غیر معمولی اور بے مثال سطح تک پہنچ چکے ہیں۔
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